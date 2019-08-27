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Макрон поругался с президентом Бразилии из-за жены

Макрон поругался с президентом Бразилии из-за жены
11:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Президент Франции Эммануэль Макрон сделал замечание президенту Бразилии за грубые комментарии в сторону его жены.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал президента Бразилии Жаира Болсонару за "чрезвычайно грубое" оскорбление его жены Брижит в комментарии на Facebook

Об этом сообщает RFI.

Комментарий Макрона появился на фоне завершением саммита G7 в Биаррице и того, как Франция оказывала давление на Бразилию, чтобы она активно боролась с пожарами в лесах Амазонии.

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"Он сделал несколько очень грубых комментариев о моей жене", - заявил Макрон на пресс-конференции в понедельник. "Это грустно. Это печально для него прежде всего, но также это печально для бразильцев. Я очень люблю и уважаю бразильцев, и я надеюсь, что очень скоро у них будет президент, который будет вести себя подобающе", - сказал президент Франции.

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В частности, в комментарии к видео тушения пожаров, размещенном на Facebook-странице Болсонару, один из пользователей опубликовал фотографии двух президентов с их женами. "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?" - написано рядом с коллажем, который сравнивает 66-летнюю Брижит Макрон и 37-летнюю Мишель Болсонару.

По предположению комментатора о том, что вражда была вызвана "ревностью со стороны Макрона", Болсонару ответил: "Не унижай этого парня. LOL".

На вопрос AFP, чувствует ли Болсонару ответственность за этот пост, представитель администрации президента Бразилии ответил, что у него нет комментариев.

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Все по теме:

Бразилия, Франция, G7, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон, Жаир Болсонару.
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