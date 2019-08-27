Иран отверг предложение Макрона

Новости мира:Представители Тегерана отвергли предложение президента Франции о переговорах касательного ракетной программы Ирана.

Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на собственные источники.

Источник заявил телеканалу, что Иран четко очертил свою позицию по поводу ракетной программы – она не является и не может являться темой для обсуждения. Аналогичная судьба постигла предложение Эммануэля Макрона о проведении региональных переговоров по этому вопросу.

Ранее на этой неделе Макрон предлагал Евросоюзу или облегчить те санкции против Ирана, которые еще существуют вне ядерной сделки, либо разработать механизм компенсации ущерба, который наносят иранской экономике новые санкции США, чтобы "дать возможность иранскому народу жить лучше", в обмен на возвращение Тегерана до полного исполнения договора.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции. В ответ Тегеран начал ускоренными темпами восстанавливать свою ядерную программу.