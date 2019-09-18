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Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в подгруппе ТКГ по политическим вопросам

Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в подгруппе ТКГ по политическим вопросам
16:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Соответствующий указ №701/2019 "О внесении изменений в указ президента от 19 июня 2019 года" №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" датирован 19 сентября и опубликован на официальном сайте главы государства.

"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте указа.

13 августа Зеленский освободил от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Романа Безсмертного, назначенного на эту должность 19 июня.

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Алексей Резников, 1966 года рождения, в 1991 году закончил юридический факультет Львовского государственного университета им. Ивана Франко по специальности "правоведение".

В июне 2014 года избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета. С декабря 2015 года - советник киевского городского головы по вопросам реформ местного самоуправления (на общественных началах).

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С марта 2016 года - заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.

В сентябре 2018 года мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА.

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Владимир Зеленский, Роман Безсмертный, Алексей Резников, Трехсторонняя контактная группа.
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