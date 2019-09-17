Зеленский встретился с главой ЕБРР: ожидает наращивания объемов инвестиций

Новости Бизнеса:Зеленский ожидает, что ЕБРР нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество, выразив ожидание, что Банк в ближайшие годы нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год.

"Глава государства подчеркнул, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. Он отметил, что наша страна ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк, и заверил в готовности его развивать", - сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства.

Во время встречи Зеленский заверил Пию, что украинская власть не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и осуществляет конкретные шаги в этом направлении.

Президент Украины отметил, что Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов. В частности разработанный при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Кроме того, принят закон о сплите, который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

"Также правительство Украины работает над моделью земельной реформы, сообщил Зеленский и выразил надежду, что она будет принята до конца года", - говорится в информации.

Президент Украины подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализацию экономики, создадут возможности для системных инвестиций. И Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.

"Глава государства ожидает, что в следующие 2-3 года ЕБРР нарастит инвестиции до более чем 1 млрд евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала", - сообщили в пресс-службе.

Зеленский заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которого планируется продолжать.

"Еще раз спасибо, что инвестируете в Украине. Мы это очень ценим", - сказал он.

Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество. В частности, в банковской сфере, развитие инфраструктурных проектов и тому подобное.

Президент Украины пригласил представителей ЕБРР принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе в конце октября