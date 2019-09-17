Скачать
Вторник, 17.09.2019
У президента ждут немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой
У президента ждут немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой
В Раде назвали вероятную дату выборов главы КГГА
В Раде назвали вероятную дату выборов главы КГГА
"Много трудился": Жан Беленюк прокомментировал "золото" чемпионата мира
"Много трудился": Жан Беленюк прокомментировал "золото" чемпионата мира
"Чтение спасет страну": Во Львове стартует BookForum
"Чтение спасет страну": Во Львове стартует BookForum

У президента ждут немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой

У президента ждут немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой
10:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский ожидает от правоохранительных органов скорейшего раскрытия дела пожара в доме Гонтаревой.

Президент Владимир Зеленский ожидает скорейшего раскрытия дела относительно пожара в здании бывшей руководительницы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.

"Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что пожар в здании бывшей главы НБУ - это "грубое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов".

"В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд)", - отметили в ОП.

Бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила, чтонеизвестные сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом.

Дом Гонтаревой под Киевом сожгли: детали

Полиция открыла по этому факту уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал ночной поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления.

Ранее, 30 августа, экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, и она находится в больнице.

Кроме того, в ночь на 5 сентября неизвестные подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку бывшей главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Валерия Гонтарева, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Михайлово Чудо 2019: дата и что нельзя делать в этот день
03 Viber представил новую функцию
04 Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН
05 Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Официальный курс валют 17 сентября: евро упало
Официальный курс валют 17 сентября: евро упало
Не забудьте зонтик: &quot;осенний&quot; прогноз погоды 17 сентября
"Осенний" прогноз погоды 17 сентября
Маникюр 2019: главные осенние тенденции (Фото)
Маникюр 2019: главные осенние тенденции (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь