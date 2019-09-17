У президента ждут немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой

Новости Украины:Владимир Зеленский ожидает от правоохранительных органов скорейшего раскрытия дела пожара в доме Гонтаревой.

Президент Владимир Зеленский ожидает скорейшего раскрытия дела относительно пожара в здании бывшей руководительницы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.

"Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что пожар в здании бывшей главы НБУ - это "грубое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов".

"В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд)", - отметили в ОП.

Бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила, чтонеизвестные сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом.

Полиция открыла по этому факту уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал ночной поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления.

Ранее, 30 августа, экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, и она находится в больнице.

Кроме того, в ночь на 5 сентября неизвестные подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку бывшей главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.