В центре Лондона автомобиль сбил Гонтареву

Новости Украины:Екс-глава Национального банка Украины не исключает, что это может быть покушение на ее жизнь.

Экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.

Она сообщила, что получила серьезные травмы. "Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - написала Гонтарева.

Ранее в пятницу, 30 августа, СМИ сообщали со ссылкой на источники, что экс-глава НБУ попала в ДТП. Валерия Гонтарева ранее заявляла об угрозах со стороны экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского.