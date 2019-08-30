Скачать
Пятница, 30.08.2019
В Раде рассмотрят инициируемые Зеленским правки в Конституцию Украины
В Раде рассмотрят инициируемые Зеленским правки в Конституцию Украины
Почему Авакова оставили в правительстве: ответ Гончарука
Почему Авакова оставили в правительстве: ответ Гончарука
Украина U-17 — Турция U-17: видео трансляция финала Кубка Банникова
Украина U-17 — Турция U-17: видео трансляция финала Кубка Банникова
Microsoft усовершенствует обмен сообщениями в Skype
Microsoft усовершенствует обмен сообщениями в Skype

В центре Лондона автомобиль сбил Гонтареву

В центре Лондона автомобиль сбил Гонтареву
17:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Екс-глава Национального банка Украины не исключает, что это может быть покушение на ее жизнь.

Экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. 

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.

Она сообщила, что получила серьезные травмы. "Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - написала Гонтарева.

Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ

Ранее в пятницу, 30 августа, СМИ сообщали со ссылкой на источники, что экс-глава НБУ попала в ДТП. Валерия Гонтарева ранее заявляла об угрозах со стороны экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Лондон, Валерия Гонтарева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
02 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
04 Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
05 Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN
Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN
Зеленский внес в ВР законопроект об импичменте: опубликован текст
Зеленский внес в ВР законопроект об импичменте
Новый министр обороны обозначил приоритеты работы ведомства
Министр обороны обозначил приоритеты работы ведомства
Камерон Диаз - 47: голливудские секреты красоты вечной красотки
Камерон Диаз - 47: голливудские секреты красоты вечной красотки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь