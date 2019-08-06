Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ

Новости Украины: Гонтарева, Филатов и Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для вручения подозрения в деле о расхищении 150 млн грн.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, экс-заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов и совладелец инвестгруппы ICU Константин Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн при сделке Аграрного фонда и одного из банков.

"В части дела ICU, которое было задействовано в сделке между Аграрным фондом и одним из банков, в результате чего средства в сумме 150 млн грн были фактически разворованы, руководитель группы прокуроров Кизь усматривает достаточность собранных доказательств", - сказал генпрокурор в видеокомментарии, опубликованном на Ютуб-канале Генпрокуратуры.

"Подозрение получает человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах... господин Стеценко - это заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов, который обслуживал эту сделку", - сказал Луценко, отметив, что эти три гражданина вызваны к следователю для уведомления о подозрении. "Если они не придут, подозрения пойдут другим путем - через почту на адрес проживания", - добавил он.

Он обратил внимание, что это дело ICU. "Дело было 2014 года, когда были выпущены облигации внутреннего займа для привлечения средств и топлива для посевного сезона. Аграрный фонд размещает эти облигации как залог для Национального банка, который переводит средства на счёт выбранного коммерческого банка. К сожалению, уже в первые дни после обмена на деньги, - деньги вместо обслуживания сельского хозяйства руководством банка выводятся за пределы Украины и расхищаются", - рассказал генпрокурор.

При этом он отметил, что это дело не новое, уже идут судебные процессы в отношении должностных лиц Аграрного фонда, Нацбанка, коммерческого банка. "Но не дана была оценка (деятельности) брокерской компании ICU", - добавил генпрокурор.

Луценко пояснил, что оценку действиям руководства этой компании необходимо было дать, так как "в соглашении с брокерской компанией было прописано обязательство соблюдать действующее законодательство".

"Как считают следователи и прокуроры, это обязательство не было соблюдено ни господином Стеценко, ...ни Гонтаревой... Есть и вероятная роль адвокатской компании господина Филатова, которая обслуживала на тот момент эту сделку", - рассказал Луценко.