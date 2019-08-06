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Генпрокуратора вызвала Гонтареву на допрос

Генпрокуратора вызвала Гонтареву на допрос
13:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины: Валерия Гонтарева, должна явиться в ГПУ 12 августа на допрос.

Генеральная прокуратура вновь вызывает на допрос экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву.

Повестка с вызовом опубликована на сайте Генпрокуратуры. В документе говорится, что Гонтарева Валерия Алексеевна 12 августа должна явиться к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Константину Кулику. А именно – в помещение ГПУ на улице Резницкой в Киеве. Правоохранители хотят провести допрос бывшей руководительницы НБУ в качестве подозреваемой в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и участия в других процессуальных и следственных действиях.

В апреле ГПУ вызвала для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, бывшего заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. На допрос вызвали и других фигурантов расследования по "делу Курченко": экс-министра экологии Злочевского и совладельца компании ICU Стеценко.

Как известно, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина. Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе должностным лицам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

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В тот же день заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, глава отдела процессуального руководства в уголовных производствах Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, тогдашний заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники. Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.

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НБУ, Юрий Луценко, ГПУ, Суд, Валерия Гонтарева.
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