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Луценко: Генпрокуратура вручит подозрения по делу о давлении на ВККС

Луценко: Генпрокуратура вручит подозрения по делу о давлении на ВККС
17:58 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Генрокуратура анонсирует подозрения лицам в деле о давлении на Высшую квалификационную комиссию судей.

Об этом говорит пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Генпрокуратура может вручить подозрения людям из судебной администрации, офиса омбудсмена и других органов власти в деле давления на Высшую квалификационную комиссию судей.

 По словам генпрокурора Юрия Луценко, по делу о злоупотреблениях и давлении на ВККС судьями Окружного административного суда Киева есть 4 подозрения – но они не последние.

"В эту и следующую неделю мы изучим возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС. В частности, речь идет о должностных лицах судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти и других судей, которые были втянуты в вероятно незаконные схемы.Также будут проведены следственные действия и экспертиза голосов, которые были записаны в рамках проведения прослушивания служебных кабинетов",-Луценко.

Луценко отметил, что это – одно из самых резонансных дел за последние 2 года, негласные следственные розыскные действия (записи разговоров) в кабинетах судей проводили 7 месяцев.

Также генпрокурор отметил, что отрабатываются другие эпизоды, не связанные с ВККС, где другие должностные лица как предыдущей, так и нынешней власти фактически пытались в ручном режиме использовать Окружной админсуд для принятия тех или иных нужных им политических и экономических решений.

Луценко пообещал рассекречивать эпизоды, которые пока засекречены, анализировать их, и в случае достаточности оснований объявлять подозрения по другим эпизодам, не связанным с ВККС.

По словам генпрокурора, "ключевое событие в календаре" состоится на следующей неделе.

Луценко заявил: До конца этой недели мы, вероятно, передадим, в Высший совет правосудия представление о мерах пресечения в отношении 4-х судей, которым объявлены подозрения. Только после разрешения ВСП они пойдут в суд.

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В суде мы будем ходатайствовать о мере пресечения – отстранении их от занимаемой должности. Это будет главным сигналом, готова ли вся судебная система к адекватной оценке действий своих коллег". 

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Юрий Луценко, Суд, Генпрокуратура, Генпрокурор, ВККС.
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