Скандал относительно давления на ВККС: Денисова отказалась от комментариев

Новости Украины: Людмила Денисова отказалась комментировать информацию НАБУ и Генпрокуратуры, и сказала обращаться к ее адвокату.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отказалась комментировать данные негласных следственных розыскных действий о ее соучастии во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Об этом сообщает Центр прав человека ZMINA.

"Я не комментирую информацию НАБУ и Генпрокуратуры. Обращайтесь к моему адвокату", - сказала Омбудсмен после круглого стола "Пропавшие без вести и насильственные исчезновения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2019 годах".

Также сообщается, что в комментарии Центра прав человека ZMINA защитник омбудсмена Андрей Тарасов отрицал какие-либо договоренности Людмилы Денисовой с судьями Окружного административного суда Киева об обмене.

В то же время сообщается, что касается самих обнародованных записей разговоров, он считает целесообразным "подождать и посмотреть, настоящие ли это записи, или инсценуации".

Как сообщается, Тарасов добавил, что ни Генпрокуратура, ни НАБУ не вызывали Денисову и ее защиту на допросы в связи с обнародованной правоохранительными органами информацией.

Также он напомнил, что НАПК обжаловало решение Окружного админсуда в апелляционной инстанции и защитник надеется, что апелляционный суд даст правовую оценку обвинениям НАПК, информируют в ZMINA.

"Я думаю, что апелляционная инстанция подтвердит законность решения первой. Я не знаю, почему НАБУ хочет привязать ситуацию с декларациями к истории с ВККС", - добавил Тарасов.

26 июля детективы НАБУ во взаимодействии со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Суворовского райсуда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателем и отдельными судьями ОАСК.

Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали принятие заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины для избежания обязательного квалификационного оценивания.