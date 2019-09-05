Поджог автомобиля Гонтаревой: случайность или спланированная акция (Фото, Видео)

Новости Украины:Автомобиль зарегистрирован на невестку экс-главы НБУ которую, по стечению обстоятельств, также зовут Валерия Гонтарева.

В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", — сообщила изданию экс-глава НБУ.

Гонтарева считает произошедшее и то, что ее на этой неделе сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне, "звеньями одной цепи".

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массировано начали со всех сторон, им мало полностью сфальсифицированного дела коррумпированного прокурора [Константина] Кулика, им мало подачи исков [экс-замглавы Администрации Президента Андрея] Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям! Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева", — заявила она.

Автомобиль Audi А7 сгорел у дома по адресу улица Владимирская, 69. По словам жителей соседних домов, этим автомобилем пользовался сын Гонтаревой Антон Гонтарев.

"Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома, то есть поближе к машине, можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон. После полной ликвидации пожара спасатели сообщили сотрудникам полиции свои предположения, что это вполне мог быть поджог", — пишет издание.

Авто сгорело полностью. Из-за пожара повреждены двери подъезда.

Напомним, 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, где она живет и преподает в Лондонской школе экономики. В связи с этим с понедельника она находится в больнице.