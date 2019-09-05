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Жуткая авария на Львовщине: пострадали 12 детей, один водитель погиб (Фото)

Жуткая авария на Львовщине: пострадали 12 детей, один водитель погиб (Фото)
09:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины:В полиции уточнили количество пострадавших в ДТП во Львовской области.

В аварии с участием микроавтобуса, легковушки и автобуса, перевозившего детей, во Львовской области пострадали 12 несовершеннолетних и двое взрослых. Решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"На момент столкновения в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также два водителя возрастом 53 и 66 лет, жители города Чернигов. В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10-12 лет, и оба водителя автобуса. Водитель "Фольксвагена", 22-летний житель города Буск, не пострадал", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Мерседес Вито", 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом "Неоплан" и с автомобилем "Фольксваген Джета". От полученных травм водитель "Мерседеса" погиб на месте.

Полиция будет "наблюдать" за незаконной добычей янтаря

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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ДТП, Дети, Львов, Авария, Полиция, Водитель.
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