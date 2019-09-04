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Полиция будет "наблюдать" за незаконной добычей янтаря

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Полиция будет "наблюдать" за незаконной добычей янтаря
15:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: zt.npu.gov.ua

Новости Украины:В Житомирской области из сотрудников Нацполици создали рейдовую группу для мониторинга незаконной добыче янтаря.

В Житомирской области создана специальная рейдовая группа из работников полиции по мониторингу эффективности мероприятий по противодействию незаконной добыче янтаря в северных районах региона. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Житомирской области, соответствующая группа создана 3 сентября.

"Приказом по ГУНП создана специальная мониторинговая группа, в ее состав вошли сотрудники нескольких подразделений аппарата, в том числе инспекции по личному составу УКЗ. Их задача - определить эффективность наших мероприятий по противодействию нелегальным искателям янтаря и одновременно усилить уже привлеченные к этой работе силы. Кроме того, с сентября назначен новый руководитель Олевского отделения полиции, пока, до решения организационно-кадровых вопросов, временно исполняющим обязанности, Игорь Григоришин", - рассказал и.о. начальника ГУНП в области Сергей Крупей.

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По данным ведомства, мониторинговая группа будет работать постоянно и ежедневно по другому маршруту. Планируется охватить все места возможной добычи на территории северных районов Житомирщины

Отмечается, что в первый день работы мониторинговой группы полицейские обнаружили нелегалов в лесном массиве недалеко от с. Обыще.

"Полицейские застали посреди поляны четырех мужчин, все жители с. Обыще от 24 до 28 лет, размывали почву в поисках янтаря. Во время документирования всех обстоятельств происшествия копатели пытались скрыть следы своей противоправной деятельности, сбросив мотопомпу в канаву с водой. Впрочем, это не помешало полицейским изъять и ее, и пожарные рукава, и другое оборудование, которое использовалось копателями", - говорится в сообщении.

 

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 3-летнего лишения свободы.

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Житомирская область, Янтарь, Нацполиция, Добыча янтаря.
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