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Жители Житомирщины задолжали за коммуналку более 320 миллионов

Жители Житомирщины задолжали за коммуналку более 320 миллионов
22:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Житомирской области долг за коммуналку превысил 300 миллионов.

Жители Житомирщины задолжали за потребленные коммунальные услуги 321,3 миллиона гривень.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

"На конец июля задолженность населения за централизованное отопление и снабжение горячей воды составила 182,4 млн грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 73,0 млн грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 51,3 млн грн, за вывоз бытовых отходов - 14,6 млн грн", - рассказали в управлении.

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Отмечается, что в июле жители области заплатили за жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов 150,2 млн грн.

За 7 месяцев этого года с населением заключено 772 договора о погашении реструктуризированной задолженности на сумму более 4,6 млн грн.

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ЖКХ, Житомирская область, Долги, Коммунальные услуги.
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