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Дом Гонтаревой под Киевом сожгли: детали

Дом Гонтаревой под Киевом сожгли: детали
07:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом.

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога, заявила экс-глава Национального банка Украины.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!!!", – сообщила Гонтарева.

Как сообщалось, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

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12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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НБУ, Киев, Нацбанк, Валерия Гонтарева.
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