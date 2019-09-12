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В киевской квартире Гонтаревой проводят обыски

В киевской квартире Гонтаревой проводят обыски
14:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:По месту прописки экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве проводятся обыски.

Правоохранители в четверг проводят обыски по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве.

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…", – сообщила Гонтарева.

По ее словам, правоохранители в масках и с автоматами.

Экс-глава Нацбанк отметила, что по месту обыска никого нет, так как она не живет там уже почти год. "Мой адвокат уведомил давно ГПУ (генпрокуратуру – ред.) и ГБР (Госбюро расследований – ред.) о месте моего проживания в Лондоне", – подчеркнула Гонтарева.

Ранее об обысках у Гонтаревой дома в Киеве сообщил в своем телеграмм-канале бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

В офисе Приватбанка проводят обыск

"Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме" и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств. В аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полёте на Мальдивский архипелаг ", – утверждает Портнов.

В то же время в пресс-службе аэропорта "Жуляны" сообщили, что у них отсутствует информация о якобы проходящих в четверг обысках в аэропорту.

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НБУ, Киев, Нацбанк, Валерия Гонтарева.
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