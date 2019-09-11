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В офисе Приватбанка проводят обыск

В офисе Приватбанка проводят обыск
14:43 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твитер

Новости Украины:Полиция проводит обыск в центральном офисе Приватбанка пресс-служба учреждения подтвердила эту информацию.

Соборное отделение полиции города Днепр проводит обыски в центральном офисе Приватбанка.

Эту информацию изданию НВ Бизнес подтвердили в пресс-службе банка.

Перед этим об обысках в Приватбанке написал в Facebook инвестбанкир Сергей Фурса.

"А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США", - написал он.

Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании.

Правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

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В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

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Национальный банк подал против экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского иск в суд, в котором требует взыскать с олигарха 4,26 миллиарда гривен по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку на поруки Коломойского.

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НБУ, ПриватБанк, Обыск, Игорь Коломойский, Нацполиция.
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