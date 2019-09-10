Зеленский встретился с Коломойским

Новости Украины:Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Фейсбуке во вторник.

"В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", – сказано в сообщении.

Согласно фотографии, на встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие.

Напомним, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился ответ на петицию, которая набрала более 25 тысяч голосов, с требованием оставить руководителем Министерства здравоохранения Ульяну Супрун.