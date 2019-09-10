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Зеленский дал ответ петиции по Супрун

Зеленский дал ответ петиции по Супрун
16:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский ответил на петицию которая собрала 25 тысяч голосов, чтобы оставить Ульяну Супрун на посту главы Минздрава.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появился ответ на петицию, которая набрала более 25 тысяч голосов, с требованием оставить руководителем Министерства здравоохранения Ульяну Супрун.

"Мы не имеем другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны. Одновременно сообщаю, что постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 года № 12-IX министром здравоохранения Украины назначена Зоряна Степановна Скалецкая", - говорится в ответе Зеленского. "

Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации отрасли здравоохранения", - добавил президент.

Супрун на встрече с Зеленским назвала себя "доктором Смерть"

Также Зеленский напомнил, что 4 сентября 2019 года на заседании Кабинета министров было принято решение о поддержке заявления первого заместителя министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун относительно ее увольнения с должности по собственному желанию.

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Минздрав, Кабмин, Петиция, Владимир Зеленский, Ульяна Супрун.
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