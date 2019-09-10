Супрун на встрече с Зеленским назвала себя "доктором Смерть"

Новости Украины:Супрун рассказала о первой встрече с Зеленским.

При первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун назвала себя "доктором Смерть".

Об этом она рассказала в интервью изданию "Левый берег".

Фрагмент разговора в Telegram-канале обнародовала журналистка, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Как отметила Супрун, на встрече она презентовала президенту ход медицинских реформ в Украине.

"Заходя на эту встречу, Зеленский здоровался с каждым лично – за руку. Подходит ко мне, протягивает руку навстречу, говорит: "Я – Владимир Зеленский". "А я – доктор Смерть", – отвечаю. "Но это смерть советской медицины", – добавила я", – вспоминает бывшая и.о. министра здравоохранения.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров во время заседания 4 сентября уволил с должности по собственному желанию в.и.о. главы Минздрава и первую заместительницу министра здравоохранения Ульяну Супрун.