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Вторник, 10.09.2019
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Рада приняла закон об импичменте президента

Рада приняла закон об импичменте президента
11:16 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины:Верховна Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины.

Во вторник, 10 сентября, Верховная Рада приняла один из самых важных законопроектов. Парламент поддержал за основу и в целом в первом чтении законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". Напомним, автором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

За такое решение проголосовали 245 народных депутатов.

В каких случаях могут объявить импичмент президента

Теперь Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

Процедура импичмента президента

Проект определяет порядок досрочного прекращения полномочий президента Украины в случае смещения с поста в порядке импичмента.

Предлагается предусмотреть, что процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов Украины от конституционного состава ВР.

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Для полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить депутаты ВР (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи.

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Парламент, ВРУ, Импичмент, Президент Украины, Верховна Рада, Владимир Зеленский.
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