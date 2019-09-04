Правительство во главе с Гончаруком уволило Ульяну Супрун

Новости Украины:В связи со сменой правительства Украины и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отстранена от должности.

Кабинет министров Украины сегодня принял решение об увольнении первого заместителя министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Госпожа Супрун точно так, господин Линчевский также да. Это не какое-то политическое освобождение, просто технически меняется команда в министерстве. То есть зашел новый министр, он будет формировать новую команду ... Госпожа Ульяна осуществляла свои полномочия в статусе первого заместителя, поэтому да, конечно, решение об этом сегодня принято. По собственному желанию они все ушли, поэтому да, это правда", - заявил премьер.

Как сообщалось 2 сентября новый руководитель Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая представила коллективу министерства своих советников. В список вошли Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимов, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко.

Напомним, в среду министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая назвала приоритетные задачи ведомства на ближайший период.