Новая глава Минздрава провела встречу с коллективом

Новости Украины:Коллектив Минздрава познакомился с новой главой ведомства.

Коллектив Министерства здравоохранения Украины встретился с министром Зоряной Скалецкой, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, на встрече министр представила команду своих советников, призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и совместно приступить к реализации инициатив президента и Кабинета министров.

Скалецкая планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава и представить план приоритетов на первые 100 дней работы.

Как сообщалось, 29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую на должность министра здравоохранения Украины.