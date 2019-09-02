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Новая глава Минздрава провела встречу с коллективом

Новая глава Минздрава провела встречу с коллективом
15:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минздрав

Новости Украины:Коллектив Минздрава познакомился с новой главой ведомства.

Коллектив Министерства здравоохранения Украины встретился с министром Зоряной Скалецкой, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, на встрече министр представила команду своих советников, призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и совместно приступить к реализации инициатив президента и Кабинета министров.

Скалецкая планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава и представить план приоритетов на первые 100 дней работы.

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Как сообщалось, 29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую на должность министра здравоохранения Украины.

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Верховная Рада, Минздрав, Кабмин, Зоряна Скалецкая.
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