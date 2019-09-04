Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая назвала приоритетные задачи ведомства на ближайший период.
Как передает корреспондент, приоритетные задачи были озвучены на пресс-конференции в Киеве.
"Сегодня уже очевидно, что нужно делать. Первое - это касается эпидемий: это разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки, поскольку мы видим, что ситуация не имеет единой централизованной процедуры. Сегодня регионы ждут этого от нас. И мы в первую очередь должны это сделать", - заявила она.
Во-вторых, по словам министра, Минздрав намерен уделить внимание вакцинации взрослого населения.
"Очень хорошо проработали предыдущий состав и правительство, были закуплены вакцины, согласно календарю прививок. Однако у нас сегодня вопрос касается в том числе вакцинации взрослых, и нужно сейчас этим вопросом заниматься", - добавила она.
Министр также отметила, что на сегодня не все население Украины "покрыто первичкой".
"Необходимо сейчас отработать все механизмы, чтобы все население Украины имело возможность, а не 28 млн только имели доступ к врачу первичного звена. Это одна из первоочередных задач, на которую сегодня действительно есть ответы, как это можно сделать", - пояснила руководитель Минздрава .
Министр уточнила, что нужно решать вопрос заработной платы врачей.
"Мы должны защитить врачей путем установления определенного защищенного процента, в пределах тарифа", - отметила она.
Кроме того, она добавила, что сегодня ведется работа по реформе вторичного звена.
"Мы интенсивно работаем в этом направлении, но ситуация сложилась такая ... на то, чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через Национальную службу здоровья, через договоры, согласно предусмотренному законом гарантированному пакету, на сегодня еще много не сделано", - отметила Скалецкая.
Она добавила, что работа по оптимизации учреждений здравоохранения на сегодняшний день "достаточно слабая".
Также, по ее словам, необходимо отработать вопросы экстренной помощи, трансплантологии, роста продолжительности жизни граждан и роста рождаемости.
Как сообщалось 2 сентября новый руководитель Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая представила коллективу министерства своих советников. В список вошли Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимов, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко.