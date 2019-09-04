Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой

Новости Украины:Новый глава Зоряна Скалецкая назвала приоритетные задачи Минздрава на ближайший период.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая назвала приоритетные задачи ведомства на ближайший период.

Как передает корреспондент, приоритетные задачи были озвучены на пресс-конференции в Киеве.

"Сегодня уже очевидно, что нужно делать. Первое - это касается эпидемий: это разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки, поскольку мы видим, что ситуация не имеет единой централизованной процедуры. Сегодня регионы ждут этого от нас. И мы в первую очередь должны это сделать", - заявила она.

Во-вторых, по словам министра, Минздрав намерен уделить внимание вакцинации взрослого населения.

"Очень хорошо проработали предыдущий состав и правительство, были закуплены вакцины, согласно календарю прививок. Однако у нас сегодня вопрос касается в том числе вакцинации взрослых, и нужно сейчас этим вопросом заниматься", - добавила она.

Министр также отметила, что на сегодня не все население Украины "покрыто первичкой".

"Необходимо сейчас отработать все механизмы, чтобы все население Украины имело возможность, а не 28 млн только имели доступ к врачу первичного звена. Это одна из первоочередных задач, на которую сегодня действительно есть ответы, как это можно сделать", - пояснила руководитель Минздрава .

Министр уточнила, что нужно решать вопрос заработной платы врачей.

"Мы должны защитить врачей путем установления определенного защищенного процента, в пределах тарифа", - отметила она.

Кроме того, она добавила, что сегодня ведется работа по реформе вторичного звена.

"Мы интенсивно работаем в этом направлении, но ситуация сложилась такая ... на то, чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через Национальную службу здоровья, через договоры, согласно предусмотренному законом гарантированному пакету, на сегодня еще много не сделано", - отметила Скалецкая.

Она добавила, что работа по оптимизации учреждений здравоохранения на сегодняшний день "достаточно слабая".

Также, по ее словам, необходимо отработать вопросы экстренной помощи, трансплантологии, роста продолжительности жизни граждан и роста рождаемости.

Как сообщалось 2 сентября новый руководитель Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая представила коллективу министерства своих советников. В список вошли Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимов, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко.