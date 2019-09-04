"Может быть конструктивный разговор": Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса

Новости Украины:Зоряна Скалецкая заявила о возможности легализации медицинской марихуанны.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не исключает, что появится новый законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом она заявила во время пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Позицию господина Авакова в отношении каннабиса мы переговорили в ложе правительства в парламенте. Действительно, есть вопрос, но это не значит, что он является категорическим, мы должны просто проработать этот момент более подробно, с максимальным выделением вопросов в отношении медицинского применения. Если мы должным образом обоснуем, я думаю, что у нас может быть конструктивный разговор. Если мы говорим о законопроекте, который был в Раде, то по нему довольно много вопросов... Насколько мне известно, среди депутатов фракции "Слуги народа" есть свои идеи, еще другие, по этому вопросу. Поэтому возможно мы увидим еще один законопроект в этой сфере", - отметила Скалецкая.

Как известно, 20 мая 2019 года в парламенте был зарегистрирован проект закона № 10313 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении фундаментального права человека на жизнь", который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.

Напомним, сегодня, 4 сентября, новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела первую масштабную пресс-конференцию.