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Совет НБУ утвердил план действий на 2020 год

Совет НБУ утвердил план действий на 2020 год
11:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Совет НБУ утвердил денежную политику и поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на 2020 год.

Совет Национального банка Украины утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу.

Об этом председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал в Facebook.

"Руководствуясь Конституцией и законодательством Украины, Совет Национального банка Украины (далее – Совет) во время своего заседания принял Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу (далее – Основные принципы), разработанные на основе предложений Правления Национального банка Украины и с учетом Стратегии монетарной политики Национального банка Украины.

В соответствии с утвержденными Основными принципами целью денежно-кредитной (монетарной) политики остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п., а Национальный банк может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении.

Согласно документу, Национальный банк будет продолжать придерживаться плавающего курсообразования, имея в виду, что монетарная политика не направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса. В 2020 году Национальный банк будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, способствуя не только возвращению инфляции к цели, но также заботясь влиянием монетарных решений на экономический рост. При условии снижения инфляционного давления и улучшения ожиданий Национальный банк смягчающим монетарную политику, способствуя таким образом экономическому росту.

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Планируется, что учетная ставка в реальном выражении постепенно будет снижаться в следующих годах до нейтрального уровня. Также учитывая улучшение инфляционных ожиданий будут снижаться и номинальные процентные ставки банков. Решения по монетарной политике будут направлены на продолжение дезинфляционной тренда и приведения инфляции к цели в среднесрочной перспективе. В отдельные периоды инфляция может отклоняться от установленной цели из-за влияния факторов, что является вне непосредственным влиянием монетарной политики Национального банка.

В случае реализации рисков, которые будут усиливать фундаментальное инфляционное давление и ухудшать ожидания экономических агентов, Национальный банк будет применять все имеющиеся средства и методы денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели на горизонте политики.

 

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НБУ, Гривна, Инфляция, Богдан Данилишин, Рост цен.
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