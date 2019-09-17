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Поджог дома Гонтаревой: реакция Авакова

Поджог дома Гонтаревой: реакция Авакова
09:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Аваков назвал поджог дома Гонтаревой недопустимым криминальным давлением.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценивает поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявляет, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

Об этом Аваков сообщил в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник

"Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника", - написал Аваков.

Отдел коммуникации полиции Киевской области сообщает, что до сентября текущего года территория домовладения Гонтаревой находилась под охраной 6 работников, однако на момент возникновения пожара на месте находился только один охранник. Ночью он услышал посторонний шум, когда человек вышел во двор, увидел возгорание кровли дома.

Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 3.00 ночи неизвестный, подозреваемый сейчас в совершении поджога, перелезал через забор домовладения.

"Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и прежпринимает меры по поиску и установлению лица, совершившего уничтожение имущества. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В НБУ прокомментировали давление на семью Гонтаревой

Ранее утром во вторник Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области был сожжен ночью в результате поджога. "Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить", – заявила она

Напомним, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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НБУ, Киев, Нацбанк, Арсен Аваков, Валерия Гонтарева.
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