В НБУ прокомментировали давление на семью Гонтаревой

Новости Украины:НБУ расценивает давление на семью экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой как угрозу руководству регулятора.

Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на прежнюю Председателя НБУ,

Об этом заявили в Нацбанке, назвав последние события давлением на должностных лиц центрального банка.

"Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытки таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители НБУ обратились в правоохранительные органы с просьбой обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, текущего руководства и сотрудников Национального банка как конституционных прав каждого украинском.

Напомним, 30 августа, экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Она сообщила, что получила серьезные травмы. "Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - написала Гонтарева.

В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.