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НАБУ прокомментировали дело Приватбанка

НАБУ прокомментировали дело Приватбанка
16:15 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:В НАБУ заявили , что не изымали документов о юристах Приватбанка при обысках.

Детективы Национального антикоррупционного бюро не изымали документации о юристах Приватбанка, которая касается судебного процесса банка против его экс-владельцев Коломойского и Боголюбова в Высоком суде Англии.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в ответ на запрос hromadske.

"Информируем, что детективы НАБУ при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве не изымали документов Приватбанка относительно тактики и стратегии действий адвокатов в Высоком суде Англии", - заявили в бюро.

В то же время в ведомстве отказались прокомментировать, в чем именно подозревают Приватбанк, ссылаясь на тайну следствия.

В августе сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро требуют у ПриватБанка предоставить документы, на основании которых они получают услуги юридических советников и других консультантов.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 г. суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова.

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Судья аргументировал вывод тем, что банк не предоставил прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В частности, некоторые приведенные банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

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При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований к Коломойскому и Боголюбову как минимум на несколько миллионов долларов. При этом он добавил, что банк не имеет права подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы имеют право защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного проживания.

Суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

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При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Приватбанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в апелляционном суде Англии и Уэльса. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.

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НБУ, ПриватБанк, Суд, НАБУ, Игорь Коломойский.
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