"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ

Новости Украины:Антикоррупционный комитет не наблюдает нарушения закона в законопроекте, который позволяет Зеленскому назначать глав НАБУ и ГБР.

Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

За соответствующее решение проголосовали 11 членов комитета на заседании в среду, сообщает корреспондент.

"Определить, что законопроект №1014 соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, не содержит коррупционных рисков", - гласит решение комитета.

Члены антикоррупционного комитета постановили, что нет оснований говорить, что назначение Президентом глав ГБР и НАБУ является коррупционным риском, поскольку, по их словам, об этом говорится в законах, регулирующих деятельность этих правоохранительных органов. В то же время внесение изменений в Конституцию только устраняет разногласия в законодательстве, заявили в комитете.

Как сообщалось, накануне, 3 сентября, Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект №1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины". Данный законопроект предусматривает расширение полномочий Президента, предоставляя ему право создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований.

"Принятие закона будет способствовать оптимизации полномочий главы государства в сфере образования независимых регулирующих органов, Национального антикоррупционного бюро Украины, назначения на должности и освобождения от должностей членов независимых регулирующих органов, директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований", - говорится в пояснительной записке.