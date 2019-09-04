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Среда, 04.09.2019
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"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ

"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Антикоррупционный комитет не наблюдает нарушения закона в законопроекте, который позволяет Зеленскому назначать глав НАБУ и ГБР.

Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

За соответствующее решение проголосовали 11 членов комитета на заседании в среду, сообщает корреспондент.

"Определить, что законопроект №1014 соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, не содержит коррупционных рисков", - гласит решение комитета.

Члены антикоррупционного комитета постановили, что нет оснований говорить, что назначение Президентом глав ГБР и НАБУ является коррупционным риском, поскольку, по их словам, об этом говорится в законах, регулирующих деятельность этих правоохранительных органов. В то же время внесение изменений в Конституцию только устраняет разногласия в законодательстве, заявили в комитете.

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Как сообщалось, накануне, 3 сентября, Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект №1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины". Данный законопроект предусматривает расширение полномочий Президента, предоставляя ему право создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований.

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"Принятие закона будет способствовать оптимизации полномочий главы государства в сфере образования независимых регулирующих органов, Национального антикоррупционного бюро Украины, назначения на должности и освобождения от должностей членов независимых регулирующих органов, директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований", - говорится в пояснительной записке.

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Верховная Рада, НАБУ, ГБР, Владимир Зеленский.
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