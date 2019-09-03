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Вторник, 03.09.2019
Второе изменение в Конституции: президенту хотят дать полномочия по назначению глав НАБУ и ГБР
Второе изменение в Конституции: президенту хотят дать полномочия по назначению глав НАБУ и ГБР
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Второе изменение в Конституции: президенту хотят дать полномочия по назначению глав НАБУ и ГБР

Второе изменение в Конституции: президенту хотят дать полномочия по назначению глав НАБУ и ГБР
14:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Рада направила в КС законопроект с изменениями в Конституцию о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд (КС) для получения заключения законопроект о внесении изменений в ст.106 Основного закона (№1014) относительно закрепления полномочий президента Украины создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР).

За решение внести в повестку дня и направить законопроект в КС проголосовали 282 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

Законопроектом предлагается дополнить ст.106 Конституции с перечнем полномочий президента Украины, дополнив пунктами 11-1 и 12-1.

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Согласно этим изменениям, в Конституции будут закреплены полномочия главы государства назначать директоров НАБУ и ГБР и увольнять их с должностей в порядке, определенном законами. Такие полномочия главы государства в настоящее время предусмотрена законами о НАБУ и о ГБР.

Кроме того, предлагается уполномочить президента Украины создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать и увольнять членов этих органов.

Данный законопроект инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа.

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Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

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Верховная Рада, КСУ, НАБУ, ГБР, Владимир Зеленский, "Слуга народа".
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