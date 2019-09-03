Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов

Новости Украины:Депутаты Верховной Рады окончательно сняли с себя неприкосновенность по итогам голосования во вторник.

Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года.

Как передает корреспондент, за такое решение проголосовали 373 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник. Для окончательного одобрения конституционных изменений, согласно процедуре, необходимо было минимум 300 голосов.

На заседании парламента присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и члены правительства.

"За" проголосовали 252 нардепа из фракции "Слуга народа", 24 - фракции "Евросолидарность", 23 – фракции "Батькивщина", 22 - группы "За будущее", 19 - фракции "Голос". Еще 33 голоса дали внефракционные депутаты.

При этом ни одного голоса "за" не дала фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" - все 27 присутствующих на заседании нардепов этой фракции не голосовали.

Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Верховная Рада продлила работу в пленарном режиме во вторник до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.