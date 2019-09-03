Парламентарии просидят в Раде до позднего вечера: причины

Новости Украины:Сегодня принимается историческое решение о снятии депутатской неприкосновенности.

Верховная Рада продлила работу в пленарном режиме во вторник до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент, такое решение поддержали 317 парламентариев на утреннем пленарном заседании.

Согласно регламенту, чтобы продлить заседание больше, чем на 15 минут после 18:00,необходимо голосование сессионного зала.

Рада намерена окончательно одобрить законопроект (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, который предусматривает лишение народных депутатов неприкосновенности.

Кроме того, парламентариям предстоит проголосовать за направление в Конституционный суд 7 законопроектов о внесении изменений в Основной закон, инициированных президентом Украины.

Это проект закона (№1013) о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде, (№1014) о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований, (№1015) относительно законодательной инициативы народа, (№1016) относительно уполномоченных Верховной Рады, (№1017) относительно сокращения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы, (№1027) относительно дополнительных обстоятельств для досрочного прекращения полномочий народного депутата и (№1028) и относительно консультативных и других вспомогательных органах Верховной Рады.