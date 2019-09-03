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Нардепы проголосовали за ликвидацию монополии работы адвокатов

Нардепы проголосовали за ликвидацию монополии работы адвокатов
13:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Рада направила в КС законопроект о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде.

Верховная Рада отправила в Конституционный суд (КС) для получения заключения к президентскому законопроекту (№1013) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

Как передает корреспондент, за такое решение проголосовали 337 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

Этим же решением парламентарии включили проект закона в повестку дня сессии.

Законопроектом предлагается изменить редакцию ч.4 ст.131-2 Основного закона и закрепить, что "исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения".

Нынешняя редакция данной конституционной нормы предусматривает, что исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, в частности защиту от уголовного обвинения.

Соответственно предлагается убрать из статьи 131-2 абзац о случаях, для которых могут быть исключения – когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

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Вместе с тем законопроектом предлагают изъять из переходных положений Конституции подпункты, в которых содержатся даты введения в действия положений Основного закона о том, что только адвокаты могут представлять интересы других лиц в судах.

Положения, которые президент предлагает изменить, были закреплены в Конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду этот законопроект 29 августа.

"Речь идет об условном названии законопроекта "об адвокатской монополии". Это условное название законопроекта обусловлено именно тем, что только адвокат был наделен правом представлять интересы другого лица. Лицо, которое является правником, но не имеет удостоверения на право заниматься адвокатской деятельностью, таких полномочий не имеет. А это фактически значит, что есть определенная монополизация рынка юридических услуг по представительству интересов другого лица в суде со стороны исключительно адвокатов», - сказал представитель президенту Украины в КС Федор Вениславский (народный депутат из фракции "Слуга народа").

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Напомним, Народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерены инициировать обращение в Конституционный суд Украины для отмены принятого парламентом закона о внесении изменений в Основной закон страны, который ликвидировал неприкосновенность парламентариев.

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Верховная Рада, Конституционный Суд, КС.
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