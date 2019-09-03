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Вторник, 03.09.2019
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Разумков о законности исторического голосования: Мы выдержали процедуру

Разумков о законности исторического голосования: Мы выдержали процедуру
12:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Спикер новой Рады утверждает, что закон об отмене депутатской неприкосновенности принят без нарушений.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что процедура о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов, была соблюдена, и у оппонентов нет оснований обращаться в Конституционный суд.

"Я считаю, что нет… я считаю, что мы выдержали процедуру", - сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

При этом он отметил, что всегда можно найти какой-то пункт, по которому можно будет возвратиться и сказать, что он "не совсем отвечает, не в полном объеме был выполнен".

"Но если мы идем по общим процедурам, которых мы придерживались при рассмотрении этого закона, то я уверен, что решение о его принятии полностью отвечает действующему законодательству и политически, и юридически", - добавил спикер.

Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов

Напомним, Народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерены инициировать обращение в Конституционный суд Украины для отмены принятого парламентом закона о внесении изменений в Основной закон страны, который ликвидировал неприкосновенность парламентариев.

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Верховная Рада, Депутатская неприкосновенность, Дмитрий Разумков.
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