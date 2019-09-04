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Сотрудники НАБУ обыскали офис SAP Ukraine

Сотрудники НАБУ обыскали офис SAP Ukraine
12:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Максим Матяш, руководитель офиса SAP Ukraine, заявил, что во вторник, 3 сентября НАБУ провело обыск в помещениях IT-компании.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) во вторник провело обыски в украинском офисе международной продуктовой IТ-компании SAP.

"Вчера в нашем офисе прошел обыск НАБУ. Работа была заблокирована не на один день, а на очень длительный период", - сообщил руководитель офиса SAP в Украине Максим Матяш в ходе встречи правительства с экспортной IТ индустрией.

Он обратил внимание премьер-министра Украины на то, как проходят обыски в IТ- компаниях, и обратился с просьбой проконтролировать эту сферу работы силовиков.

В свою очередь, премьер предложил руководству SAP Ukraine подать краткую справку о происходившем, на которую отреагирует Кабмин.

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Компания SAP - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, помогает компаниям эффективнее управлять своим бизнесом. Решениями и сервисами SAP пользуются более 380 000 клиентов.

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На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. В Украине клиентами являются более 250 государственных организаций, а также предприятия различных отраслей.

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НАБУ, IT, SAP Ukraine, Максим Матяш.
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