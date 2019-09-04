НБУ в августе увеличил резервы на $300 млн

Новости Бизнеса:НБУ пополнил на межбанковском валютном рынке свои резервы на 300 млн. долларов.

Национальный банк Украины в августе купил на межбанковском валютном рынке 316 миллионов долларов, или на 300 миллионов долларов больше, чем продал.

Согласно данным на сайте НБУ, показатель чисткой покупки валюты на межбанке за август в 4 раза ниже показателя за предыдущий месяц, июль, когда регулятор выкупил рекордный объем валюты в объеме 1,271 миллиарда долларов и не осуществлял ее продажу.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,978 миллиарда долларов.

Международные резервы Украины на 1 августа составили 21,84 миллиарда долларов, что на 5,8% выше показателя на начало июля.