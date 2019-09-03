Министерство финансов смогло понизить ставки по ОВГЗ

Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, которые прошли за два дня до решения Нацбанка о возможном изменении учетной ставки, смогло снизить ставки отсечения облигаций еще на 0,19-0,25 процентных пункта.
Согласно информации на сайте Минфина, по самым "коротким" 3-мес. бумагам максимальная доходность была установлена на уровне 16,25% годовых, 12-мес. – 15,95% и 3-летним –16%.
В канун ожидаемого участниками рынка снижения учетной ставки на 0,5-1 п.п. спрос на аукционах существенно вырос, в частности, по 3-летним бумагам он составил 1,89 млрд грн (по номиналу) по сравнению с 0,49 млрд грн на подобном аукционе две недели назад.
В результате для снижения ставок Минфин отклонил 20 из 62 поданных заявок на сумму свыше 1 млрд грн, однако все равно смог привлечь свыше 1,9 млрд грн.