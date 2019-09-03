Украина выплатила МВФ $156 миллионов по программе stand-by 2014 года

Новости Бизнеса:Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года.

Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.

Как сообщили УНИАН в Национальном банке Украины, финальные платежи составили в целом 156 млн в долларовом эквиваленте.

Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.

Согласно заявлению министра финансов Оксаны Маркаровой, наша страна готова к приезду миссии МВФ, ожидаемой в сентябре для обсуждения новой программы, которая может стать последней, чтобы далее обходиться без поддержки кредитора.

Как сообщалось ранее, миссия МВФ работала в Украине в мае с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.

29 августа Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства, а 30 августа новоназначенный глава правительства анонсировал приезд миссии МВФ в период с 10 по 24 сентября.