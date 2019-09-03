Скачать
Вторник, 03.09.2019
Еще одно изменение в Конституции: Рада хочет назначать своих уполномоченных в разных сферах
Еще одно изменение в Конституции: Рада хочет назначать своих уполномоченных в разных сферах
Рада рассмотрела проект о праве законодательной инициативы народа
Рада рассмотрела проект о праве законодательной инициативы народа
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Создан экологический суперкомпьютер для Лунной миссии
Создан экологический суперкомпьютер для Лунной миссии

Украина выплатила МВФ $156 миллионов по программе stand-by 2014 года

Украина выплатила МВФ $156 миллионов по программе stand-by 2014 года
18:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года.

Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.

Как сообщили УНИАН в Национальном банке Украины, финальные платежи составили в целом 156 млн в долларовом эквиваленте.

Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.

Согласно заявлению министра финансов Оксаны Маркаровой, наша страна готова к приезду миссии МВФ, ожидаемой в сентябре для обсуждения новой программы, которая может стать последней, чтобы далее обходиться без поддержки кредитора.

Как сообщалось ранее, миссия МВФ работала в Украине в мае с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Минфин Украины готовит 130 млрд на погашение долгов

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.

29 августа Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства, а 30 августа новоназначенный глава правительства анонсировал приезд миссии МВФ в период с 10 по 24 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, МВФ, Минфин, Stand by, Оксана Маркарова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)
03 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
04 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
05 Такой ли полезный: кому строго противопоказан чеснок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Реформа ВСУ затронет все органы управления
Реформа ВСУ затронет все органы управления
&quot;Слуга народа&quot; планирует принять 500 законов до конца года
"Слуга народа" планирует принять 500 законов до конца года
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
Депутатская неприкосновенность окончательно снята
Букеровская премия 2019 объявила шорт-лист номинантов
Букеровская премия 2019 объявила шорт-лист номинантов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь