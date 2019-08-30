Когда ожидать визит миссии МВФ в Украину

Новости Украины:Визит миссии МВФ ожидается после 10 сентября.

Визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается в период с 10 по 24 сентября этого года.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сказал в интервью представителям ряда СМИ, сообщает Радио Свобода.

"Уже за несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры относительно новой, на 3-4 года, программы сотрудничества с Украиной", – заявил Гончарук.

Говоря о цене на газ для населения, что долгое время было спорным вопросом в отношениях между предыдущим Кабинетом министров и МВФ, Гончарук отметил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители.

Согласно базовому прогнозу Национального банка по новой программе сотрудничества с МВФ Украина может получить два миллиарда долларов от МВФ в этом году и еще по два миллиарда в 2020 и 2021 годах. Объем текущей программы – 3,9 миллиарда долларов.

21 декабря 2018 года Украина получила первый и пока единственный транш по программе сотрудничества с МВФ объемом около 1,4 миллиарда долларов.