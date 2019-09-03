ОВГЗ-аукцион принес в бюджет почти два миллиарда гривень

Новости Бизнеса:Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 1,9 млрд грн.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,904 млрд грн.

Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 91, 350 и 1064 дня с доходностью 16,25%, 15,95% и 16% годовых, соответственно.

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Справка. Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-июле 2019 года привлекло в государственный бюджет 166,6 млрд грн, 3,2 млрд долл. и 189 млн евро. Данные за август пока не обнародованы.