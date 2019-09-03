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До конца дня Украина проведет все платежи по погашению еврооблигаций 2015 года

До конца дня Украина проведет все платежи по погашению еврооблигаций 2015 года
17:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украина до конца дня выплатит $661 млн по еврооблигациям и погасит $444 млн процентов.

Министерство финансов до конца дня погасит $661,34 млн по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям), выпущенным в 2015 году со сроком погашения в 2019-м, и погасит $444,36 млн процентов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минфина во вторник.

"Все платежи по погашению облигаций внешнего госзайма в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по ОВГЗ, выпущенных в 2015 году и со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, совершатся сегодня до конца дня", – сказали в Минфине.

Как сообщалось, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр).

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Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвертого – по $505,429 млн, пятого, шестого и седьмого – по $444,4 млн.

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Минфин, Еврооблигации, Выплаты.
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