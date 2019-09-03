Минфин: проект госбюджета на 2020 год подадут вовремя

Новости Бизнеса:Проект государственного бюджета на 2020 год будет основываться на тех доходах, которые ожидаются в следующем году.

Министерство финансов заверило, что проект государственного бюджета на 2020 год будет подано вовремя. Об этом в эфире Свободы слова сказала министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы очень часто встречаемся с нашими новыми коллегами для того, чтобы своевременно и качественно подготовить бюджет... Этот бюджет должен быть сбалансированным – он таким и будет... Бюджет будет подан вовремя, активно обсужден и надеюсь, что принят достаточно рано", - сказала Маркарова.

Она отметила, что проект государственного бюджета на 2020 год будет основываться на тех доходах, которые ожидаются в следующем году. Поскольку от президента Украины Владимира Зеленского в Кабмин и Парламент в понедельник поступил ряд поручений, выполнение которых может отразиться на доходной части бюджета в следующем году, министерством будут проработаны и просчитаны эти варианты.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству внести проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.