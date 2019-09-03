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"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и ЕС

"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и ЕС
00:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Торговые операции со странами Юго-Восточной Европы на площадке "Оператора рынка" возможно начнутся в 2020 году.

Госпредприятие "Оператор рынка", отвечающие в новом оптовом рынке э/э за обеспечение функционирования таких его сегментов, как внутрисуточный рынок и рынок "на сутки вперед", заявило о технической готовности к торговой интеграции с рынками э/э стран Юго-Восточной Европы, сообщила пресс-служба компании.

"Предприятие технически готово. Первые два месяца работы в новом рынке электрической энергии продемонстрировали возможность команды "Оператора рынка" обеспечить стабильную работу и удовлетворить интересы всех участников процесса", – цитирует пресс-служба слова главы госпредприятия Владимира Евдокимова.

По его мнению, торговые операции со странами Юго-Восточной Европы на площадке "Оператора рынка" реально начать уже в следующем году, тем самым запустив процесс постепенной торговой интеграции украинской энергосистемы с европейской.

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Ранее в компании сообщали о формировании (в рамках подписанного меморандума с Агентством США по международному развитию USAID) рабочей группы по созданию программно-технического комплекса для проведения электронных торгов э/э по двусторонним договорам (д/д), которые в настоящее время осуществляются на площадке "Украинской энергетической биржи". Комментируя инициативу по разработке программного обеспечения для рынка д/д, в компании отметили, что в Европе торговля э/э на разных сегментах рынка сконцентрирована на единой платформе.

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Украина, ЕС, Оператор рынка, Техническая готовность к торгам э/э.
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