Так и быть, распускайте: Кличко просит у Рады досрочных выборов Киевсовета

Новости Украины:Мэр столицы Виталий Кличко, выступил с заявлением в котором просит распустить Киевсовет.

Голова Киева Виталий Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет, который вновь не смог собрать кворум для сессии, чтобы назначить досрочных выборы в столице.

"Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь в парламент относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначения досрочных выборов в Киеве!" – заявил Кличко в четверг после того, как Киевсовет не собрал кворум для проведения очередной сессии, сообщила пресс-служба мэра.

Кличко напомнил, что 17 сентября, во время консультаций с лидерами всех фракций Киевсовета были достигнуты договоренности о проведении сессии в этот четверг. "Все говорили о готовности собраться ради решения острых вопросов для города", - мэр столицы.

Кличко указал, что сейчас есть необходимо принимать важные для Киева и киевлян решения касательно социальных выплат, зарплат для транспортников, надбавок для педагогов. Кроме того, приближается отопительный сезон и "есть неотложные вопросы подготовки к нему".

"Надо работать и над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать безотлагательно! Но все делается для дестабилизации ситуации в столице. В результате будут страдать киевляне! И это меня волнует больше всего", - заявил мэр Киева.

Как сообщалось, группа народных депутатов от "Слуги народа" 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета (8 декабря 2019 года). Этот документ включен в повестку дня сессии парламента.