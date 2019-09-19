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КГГА: Для Киева видеоиндустрия становится перспективной отраслью делового туризма

КГГА: Для Киева видеоиндустрия становится перспективной отраслью делового туризма
05:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:За два года спрос на съемки видео на локациях Киева вырос вдвое.

За два года спрос на съемки видео на локациях Киева вырос вдвое и продолжает расти, на город обращают внимание международные компании, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"В 2010 году обращений о проведении съемок в столице, как от отечественных, так и от иностранных компаний было 187. В 2016 - 510, в 2018 - количество обращений увеличилось до 1002, а за 9 месяцев 2019 город уже получил 730 заявок на проведение съемок", – сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Она подчеркнула, что для Киева видеоиндустрия становится перспективной отраслью делового туризма. Только за два года количество заявок на видеосъемку увеличилась вдвое, а за десять лет - в восемь с половиной раз.

"Очень приятно, что на город обращают внимание такие компании как Apple, Google и Lexus, которые снимали здесь рекламные ролики продукции. Также увеличился интерес со стороны иностранных клипмейкеров, которые все чаще снимают в Киеве видео всемирно известных звезд", - отметила Хонда.

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Она также добавила, что одним из последних масштабных проектов была съемка популярного сериала "Чернобыль" от американского телеканала HBO. Выход этого сериала привел к увеличению туристического потока в Чернобыльскую зону и открытие нового туристического маршрута в Киеве местами съемок.

По словам замглавы КГГА, такой показатель прироста заявок на видеосъемку свидетельствует о том, что Киев интересен для представителей кино и музыкальной индустрии, а интерес с их стороны ежегодно только растет.

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Кроме того, Хонда акцентировала внимание на том, что вопрос проведения съемок до сих пор не урегулирован на законодательном уровне, что создает некоторые проблемы для компаний, желающих снимать свои проекты в Киеве. "А учитывая востребованность города в этой области, - это необходимо исправить и сделать механизм выдачи разрешений на съемку легче и прозрачнее. Ведь благодаря этому Киев становиться более привлекательным, как и для бизнеса, так и для туристов", – подытожила чиновница.

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Киев, КГГА, Марина Хонда, Видеосъемки.
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