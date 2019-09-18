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В Киеве жестоко избили заместителя КГГА

В Киеве жестоко избили заместителя КГГА
10:15 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:На заместителя КГГА Владимира Слончака совершено нападение.

В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, он находится в реанимации.

  "Я в реанимации, извините, трудно говорить", - сообщил Слончак Украинской правде. Потерпевший не смог рассказать подробности из-за плохого самочувствия. Он говорил слабым голосом и только подтвердил сам факт нападения.

В полиции Киева сообщили, что информацию о событии сейчас готовят, и она появится в ближайшее время на их сайте.

Врачи диагностировали у Слончака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Слончак является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

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До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Слончак также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

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Киев, КГГА, Владимир Слончак, Нападение на Слончака.
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