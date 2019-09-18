Скачать
Среда, 18.09.2019
Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали
Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали
Голосование в Раде: Разумков уже может подписать закон об импичменте
Голосование в Раде: Разумков уже может подписать закон об импичменте
Лига чемпионов: расписание всех матчей 18 сентября
Лига чемпионов: расписание всех матчей 18 сентября
Княгиня Монако Шарлин в наряде от украинского дизайнера (Фото)
Княгиня Монако Шарлин в наряде от украинского дизайнера (Фото)

Арахамия рассказал, когда рассмотрят правки к закону о столице

Арахамия рассказал, когда рассмотрят правки к закону о столице
13:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Давид Арахамия сделал заявление, что изменения в законе о столице Украины рассмотрят 19 сентября.

Верховная Рада может рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон Украины "О столице - городе-герое Киеве" в четверг, сообщил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

"Насколько я понимаю, законопроект о столице сегодня рассматривается в профильном комитете. Там много правок есть. А потом, с учетом этих правок, он завтра, кажется, будет выноситься в зал", - сказал Арахамия журналистам в среду в кулуарах парламента.

Группа народных депутатов от "Слуги народа" инициировали законопроект №2143 о внесении изменений в закон о столице. Зарегистрировали его 13 сентября. Документ предусматривает проведение 8 декабря местных выборов в Киеве.

"Слуга народа" выбрала своих кандидатов в ЦИК

Этим законопроектом предлагают законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Киев, КГГА, "Слуга народа", Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
02 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария
04 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
05 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко отреагировал на поджог дома Гонтаревой (Видео)
Порошенко отреагировал на поджог дома Гонтаревой (Видео)
Украина и Турция углубляют работу в борьбе с терроризмом
Украина и Турция углубляют работу в борьбе с терроризмом
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Кольца Сатурна, возможно, в 40 раз старше, чем принято считать
Кольца Сатурна, возможно, в 40 раз старше, чем принято считать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь