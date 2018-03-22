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Верховная Рада отменила "правки Лозового"

Голосование в Раде
12:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада прекратила действие "правки Лозового", решение поддержали 256 народных депутатов.

Верховная Рада внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс и прекратила действие "правки Лозового". За принятие соответствующего законопроекта №8151 в целом проголосовали 256 депутатов при минимально необходимых 226.

Соответственно парламент внес изменения в стати 132, 184, 234 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно исключения таких положений. Таким образом парламент вернул действие норм в редакции до внесения в них изменений 3 октября 2017 года, вступивших в силу с 15 марта.

Кроме того, во время обсуждения законопроекта член профильного комитета Виктор Король отметил, что захоронения с наличием соответствующих экспертиз касаются только трупов в уголовном производстве. "Ни в коем случае изменения не касались тех людей, которые умерли, в частности, в больницах естественной смертью", - отметил Король.

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Как сообщалось, 15 декабря вступил в силу закон №2147-VIII "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты". В то же время заключительные положения раздела 4 предусматривают введение в действие изменений в 132-332 ст. УПК через три месяца после вступления в силу этого закона.

1 марта председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что если в УПК до 15 марта не будут внесены определенные изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.

Закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты" изменил порядок рассмотрения ходатайств о мерах обеспечения производства, проведение экспертизы в уголовном производстве и ввел возможность обжалования сообщения о подозрении на стадии досудебного расследования. Этот закон был принят 3 октября 2017 года.

Согласно этому закону, следователи и прокуроры с 15 марта вынуждены направлять ходатайства в суды по месту регистрации правоохранительных органов.

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Новости Украины, Верховная Рада, Отмена, Правки Лозового.
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