Главные новости 19 сентября: рынок земли, судьба "минера" моста, газовые консультации, Лига Европы и другое

Зеленский рассказал о запуске рынка земли
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что предлагаемая властью модель рынка земли в стране предполагает, что ее смогут покупать и продавать только украинские физические и юридические лица.
Кличко просит досрочные выборы
Голова Киева Виталий Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет, который вновь не смог собрать кворум для сессии, чтобы назначить досрочных выборы в столице.
Новые реформы прокуратуры
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№1032), которые предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров.
"Минеру" не светит статья "терроризм"
В полиции заявили, что киевский "минер" не выдвигал никаких политических требований, у него не обнаружили никаких взрывоопасных предметов и причиной такого поведения, по его мнению, стали "жизненные трудности". Однако окончательную причину происшествия определит следствие и психиатрическая экспертиза.
Следователь Днепровского районного управления полиции сообщил о подозрении мужчине, который днем ранее угрожал взорвать Мост метро в Киеве
Итоги консультаций по газу Украина-ЕС-РФ
Стороны на трехсторонних переговорах согласились, что новый контракт на транзит должен основываться на законодательстве ЕС. Итоги подвели министры энергетики Украины и России.
Также стала известна дата полноценных газовых переговоров.
Кучма пообщался с Фришем в ТКГ
Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма и координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш обсудили ход работы по освобождению украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе.
Заворотнюк идет на поправку
Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, вероятно, улучшилось. По предварительным данным, звезда вышла из комы и до сих пор находится в одной из частных клиник Москвы.
Обновление iOS 13
Вместе с новыми iPhone 11 компания Apple анонсировала выход обновленной операционной системы iOS 13.
Александрия не смогла взять очки в первом туре группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга.
Второй представитель Украины в групповом раунде Лиги Европы Александрия играла против немецкого Вольфсбурга. Поединок проходил в Германии, на стадионе "Фольксваген Арена".
Динамо прервало 6-матчевую серию без побед
Вчера, 19 сентября, стартовала Лига Европы. Динамо в первом матче принимало шведский Мальме.