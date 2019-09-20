Главные новости 19 сентября: рынок земли, судьба "минера" моста, газовые консультации, Лига Европы и другое

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что предлагаемая властью модель рынка земл и в стране предполагает, что ее смогут покупать и продавать только украинские физические и юридические лица.

Голова Киева Виталий Кличко обратился в парламент с просьбой распустить Киевсовет, который вновь не смог собрать кворум для сессии, чтобы назначить досрочных выборы в столице.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№1032), которые предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров.

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"Минеру" не светит статья "терроризм"

В полиции заявили, что киевский "минер" не выдвигал никаких политических требований, у него не обнаружили никаких взрывоопасных предметов и причиной такого поведения, по его мнению, стали "жизненные трудности". Однако окончательную причину происшествия определит следствие и психиатрическая экспертиза.

Следователь Днепровского районного управления полиции сообщил о подозрении мужчине, который днем ранее угрожал взорвать Мост метро в Киеве